ОНФ и мэрия разошлись во мнениях о травмирующихся на скользких улицах барнаульцах

Новости 23.01.2019 15:34 773

Заваленные снегом пешеходные переходы, скользкие тротуары и узкие из-за неубранного снега дороги в центре Барнаула активисты в очередной раз решили показать администрации города. В рейд вместе с журналистами представители краевого отделения ОНФ отправились 23 января.

В первую очередь внимание «фронтовики» решили обратить на улицы, сделанные по проекту «Безопасные и качественные дороги». Первой точкой маршрута стал перекресток проспекта Комсомольского и улицы Профинтерна.

Ко времени сбора команды проверяющих, район заполонила снегоуборочная техника, которая в первую очередь расчистила несколько дней стоявшие заваленными подходы к пешеходным переходам и парковочные места для инвалидов.

Вместе с координатором проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Евгенией Гущиной, председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антоном Шеломенцевым и руководителем МБУ «Автодорстрой» Андреем Курышиным удалось объехать несколько точек.

Маршрут проходил от Профинтерна по Комсомольскому, Чкалова, Социалистическому и Никитина. Дорожники не смогли подготовить каждую точку к визиту журналистов, поэтому главе комитета все пришлось объяснять.

«Справедливо нужно отметить, что проезжая часть очищена. Да, где-то есть заужения, там, где с вывозом планово мы еще не дошли. Не все и не в полной мере очищены подходы к переходам», - признал Шеломенцев. Он рассказал о том, что дорожный комитет составляет недельный план и работает по нему. И не всегда получается убрать снежные валы оперативно, хотя по нормам это необходимо сделать в течение трех дней.

Не получается, очевидно, из-за нехватки снегоуборочной техники и дворников. По словам Шеломенцева, сейчас наполнение парка снегоуборочной техники в городе составляет порядка 65-70% от необходимого. Однако «привлекается и сторонняя техника», добавил он.

«Будет не лишним отметить, что по поручению главы города [Сергея Дугина] на 50 миллионов рублей будет приобретена техника, в том числе и для уборки улиц», - заметил руководитель дорожного комитета.

На одном из перекрестков проверяющие чуть не начали спор, но решили, что в нем все же будет мало смысла. Так, Евгения Гущина отметила, что дороги скользкие - достаточно взглянуть, как тормозят автомобили. Покрытие не прочищено и есть замечания, говорила она. Но Антон Шеломенцев уверял – дорога чистая, а скользкой она станет, если появится наледь. А сейчас ее нет.

В споре действительно не было смысла, учитывая, что у пешеходного перехода, как раз на фоне спикеров, «красовался» полутораметровый сугроб. Напротив него – заваленное парковочное место для инвалидов. Чаще всего, сказал Шеломенцев, это потому что снег сваливают после уборки прилегающей территории, не дорожники и не «Горзеленхоз», а, например, управляющие компании.

Почва для спора была и в другом вопросе. Гущина отметила, что ситуация с травмирующимися горожанами не улучшается. Шеломенцев же заявил, что наметилась тенденция к снижению случаев с травмами.

«Изменения ситуации по скользкости есть. После переменных погодных температур была проделала большая работа по посыпке тротуаров песчано-соляной смесью. Мы анализируем количество поступающих в травмпункты. Их становится меньше. Был определённый пик и сейчас намечается тенденция к снижению», - сказал чиновник.

Напомним, что с 4 по 11 января в Барнауле на скользких тротуарах пострадало почти 400 человек. За два месяца зимы – больше тысячи горожан.

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Кстати, накануне стало известно, что глава города Сергей Дугин получил представление от прокуратуры за ненадлежащее содержание дорог и, как следствие, травмы людей.

«В зимний период в отношении комитета по дорожному хозяйству было возбуждено порядка 30 административных расследований, которые переданы в суд», - сообщил начальник отделения дорожной инспекции и организации движения отдела ГИБДД УМВД России по Барнаулу Алексей Рихтер.

Отметим, что за состояние тротуаров и дорог отвечает «Автодорстрой», а за аллеи – «Горзеленхоз».

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Рейд, с которым сегодня по дорогам ездили «фронтовики», проходит в рамках ежегодной акции «Снежный фронт». Она стартовала в декабре 2018 года и продлится до конца зимы. Также в ходе этой акции проверяются и дворы на своевременность уборки снега и сосулек.