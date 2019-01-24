Не набережной единой: барнаульцам предложили выбрать очередные объекты для благоустройства

Новости 23.01.2019 14:34 465

На сайте администрации Барнаула в пятницу, 25 января, стартует голосование за общественные территории, которые горожане хотели бы привести в порядок в 2019 году. Примерная сумма финансирования составит 100 млн рублей. Сколько всего будет определено победителей через интернет-голосование, пока неизвестно.

23 января в администрации города прошел брифинг, посвященный реализации приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году. По предварительным данным, финансирование программы в Барнауле составит порядка 300 млн рублей. Две трети выделенных средств планируется направить на ремонт 109 дворов, треть будет израсходована на благоустройство общественных территорий, которые, как и в прошлом году, определят сами жители.

56 дворов из 109, отобранных общественной комиссией по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды», будут благоустроены с участием софинансирования жителей, что позволит выполнить дополнительные элементы благоустройства (автопарковки, детские и спортивные площадки, контейнерные площадки). Размер софинансирования работ по дополнительному перечню за счет средств собственников помещений остался на уровне прошлого года – 40%. В остальных дворах будет выполнен базовый перечень работ по программе благоустройства, финансируемый за счет бюджетов трех уровней (ремонт проездов к домам, установка скамеек, урн, дополнительного освещения).

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Как и в прошлом году, горожанам предложено принять участие в рейтинговом интернет-голосовании по отбору общественных территорий, которые, по их мнению, необходимо благоустроить в первую очередь.

«В прошлом году мы провели благо устройство 6 общественных пространств, осталось 49 территорий, именно за них и предстоит жителям краевой столицы отдать свои голоса», - рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству транспорту и связи Антон Шеломенцев.

После того, как в результате голосования определятся лидеры, будет выполнены эскизные проекты, которые представят на рассмотрение общественной комиссии. Затем будет разработана проектно-сметная документация. К работам на территориях планируется приступить в июне.

Рейтинговое голосование стартует на официальном сайте Барнаула 25 января и завершится 7 февраля. Соответствующий баннер будет размещен на главной странице сайта. Также проголосовать можно будет на официальных страницах администрации города в соцсетях.