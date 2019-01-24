Дорожники перенесли габаритную рамку на Старом мосту, которую сбивают водители фур

Новости 23.01.2019 14:15 383

Специалисты ФКУ Упрдор «Алтай» перенесли габаритную рамку, чтобы водители фур могли развернуться, если они пропустили ограничительные знаки перед Старым мостом. На мосту в Барнауле ограничительные рамки сбивали пять раз за два месяца, сообщили в пресс-службе управления.

Сейчас габаритная рамка в очередной раз восстановлена, но не факт, что водители грузовиков оставят попытки проехать на мост, несмотря на действующие ограничения и установленные дорожные знаки.

«Наша задача – не допустить разрушения моста пока идет подготовка к его ремонту, поэтому ограничения по весогабаритным параметрам необходимы. Все эти меры направлены на сохранение жизни и здоровья граждан», - отметил замначальника ФКУ Упрдор «Алтай» Владимир Дубровский.

Напомним, по Старому мосту запрещается проезд грузовых автомобилей массой больше восьми тонн и с габаритами, превышающими 3,5 м. Нарушителям грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей.