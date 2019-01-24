В Барнауле бабушке грозит тюрьма за кражу еды и лекарств

Новости 23.01.2019 13:45 577

Сотрудники уголовного розыска по Барнаулу задержали местную жительницу 1950 года рождения, которую подозревают в краже. Бабушке грозит провести за решеткой до двух лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

В начале января этого года потерпевшая женщина оставила в ячейке для хранения вещей одного из продуктовых супермаркетов Барнаула свою сумку с имуществом и продуктами. Подозреваемая женщина проследила пока потерпевшая уйдет за покупками, открыла ячейку хранения и похитила пакет с продуктами питания и лекарственными препаратами, а также одежду. Сумма ущерба составила около трёх тыс. рублей.

Правоохранители установили личность злоумышленницы и задержали её. Похищенное имущество изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело.