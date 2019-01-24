Вопреки словам арендатора, «ГеоМаркет» остается закрытым по решению суда

Новости 23.01.2019 16:01 391

Вчера, 22 января, один из арендаторов ТЦ «ГеоМаркет», закрытого в конце декабря по решению суда, сообщил «Политсибру» о том, что центру разрешили возобновить работу. Однако прокуратура Октябрьского района заявила редакции обратное – ТЦ пока все же остается закрытым.

Суд разрешил возобновить работу барнаульского ТЦ «ГеоМаркет» Новости 22.01.2019 14:22 Центр закрыли еще в конце прошлого года 540

По словам арендатора, вчера администрация «ГеоМаркета» в частной беседе рассказала, что здание вновь открывает свои двери. Однако позже из администрации перезвонили и сообщили, что дело передали в другой суд, а срок возобновления работы переносится.

В пресс-службе прокуратуры пояснили «Политсибру», что дело теперь будет рассматриваться в Индустриальном суде Барнаула. Дата следующего заседания неизвестна.

Напомним, ТЦ «ГеоМаркет» временно закрыли по решению суда от 20 декабря прошлого года. Причиной закрытия стало нарушение правил пожарной безопасности.