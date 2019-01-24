Вопреки словам арендатора, «ГеоМаркет» остается закрытым по решению суда

Вчера, 22 января, один из арендаторов ТЦ «ГеоМаркет», закрытого в конце декабря по решению суда, сообщил «Политсибру» о том, что центру разрешили возобновить работу. Однако прокуратура Октябрьского района заявила редакции обратное – ТЦ пока все же остается закрытым.
Центр закрыли еще в конце прошлого года
По словам арендатора, вчера администрация «ГеоМаркета» в частной беседе рассказала, что здание вновь открывает свои двери. Однако позже из администрации перезвонили и сообщили, что дело передали в другой суд, а срок возобновления работы переносится.
В пресс-службе прокуратуры пояснили «Политсибру», что дело теперь будет рассматриваться в Индустриальном суде Барнаула. Дата следующего заседания неизвестна.
Напомним, ТЦ «ГеоМаркет» временно закрыли по решению суда от 20 декабря прошлого года. Причиной закрытия стало нарушение правил пожарной безопасности.
Согласно объявлению на дверях торгового центра, постановление суда выдано 20 декабря