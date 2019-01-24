«Росводоканал Барнаул» подключает новых абонентов в поселке Спутник-2

Новости 23.01.2019 13:15 151

Специалисты Барнаульского водоканала ведут подготовительные работы к переключению части потребителей поселка Спутник-2 на артезианский водозабор, который обслуживает предприятие.

Ранее жители получали воду из частной скважины, которую владелец решил вывести из эксплуатации. Для обеспечения водоснабжения администрация города и «Росводоканал Барнаул» приняли решение подключить домовладения к артезианскому водозабору, который снабжает водой поселок Спутник-1. Для этого в 2018 году был построен новый водопровод.

В середине января началась подготовка к самому переключению. Сотрудники цеха по эксплуатации водопроводных сетей проводят обследование запорной арматуры, чистку колодцев и промывку сетей. Специалисты коммерческой дирекции ведут прием и постановку на учет потребителей, заключают договоры с жителями, обходят домовладения и составляют акты обследования на степень благоустройства, осуществляют приемку и проверку индивидуальных приборов учета. На сегодняшний день в число потребителей включено порядка 90 домовладений.

Барнаульский водоканал настоятельно рекомендует жителям, которые еще не заключили договор с предприятием, в ближайшее время обратиться в Центр обслуживания абонентов (пр. Калинина, 116). Чтобы избежать нарушения законодательства, необходимо предоставить правоустанавливающие документы и открыть лицевой счет. В противном случае возможны штрафы за самовольное пользование ресурсом.

Переключение на артезианский водозабор, который обслуживает водоканал, состоится до 1 февраля. Во время этих работ возможно временное ухудшение качества воды в связи с изменением режима работы водных сооружений. Барнаульский водоканал просит сообщать об этих случаях в call-центр предприятия, чтобы специалисты компании могли провести дополнительную промывку сетей.