В барнаульском аэропорту открыли продажу на рейсы в Томск и Абакан

Новости 23.01.2019 12:50 335

Международный аэропорт Барнаул им. Г.С. Титова сообщил о возобновлении прямых рейсов в Томск. Также для барнаульцев открыли продажу билетов на новый рейс в Абакан.

Улететь в Томск или Абакан можно будет на воздушном судне L410 авиакомпании «СиЛА». В самолете 17 кресел. Полеты в Абакан будут осуществляться два раза в неделю, в Томск – 3 раза в неделю. Стоимость билетов: «Барнаул-Томск» - 2935 руб, «Барнаул-Абакан» - 3935 руб.

Напомним, данные направления были включены в список субсидируемых маршрутов на 2019 год.