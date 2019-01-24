О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями Вторая волна закрытия ТЦ ЕДГ-2019 Да будет свет!
Скандал с декларациями
Вторая волна закрытия ТЦ
ЕДГ-2019
Да будет свет!

В барнаульском аэропорту открыли продажу на рейсы в Томск и Абакан

Новости
335
0

Международный аэропорт Барнаул им. Г.С. Титова сообщил о возобновлении прямых рейсов в Томск. Также для барнаульцев открыли продажу билетов на новый рейс в Абакан.

Улететь в Томск или Абакан можно будет на воздушном судне L410 авиакомпании «СиЛА». В самолете 17 кресел. Полеты в Абакан будут осуществляться два раза в неделю, в Томск – 3 раза в неделю. Стоимость билетов: «Барнаул-Томск» - 2935 руб, «Барнаул-Абакан» - 3935 руб.

Напомним, данные направления были включены в список субсидируемых маршрутов на 2019 год.

От Казани до Абакана: Росавиация утвердила список субсидируемых рейсов на Алтай

От Казани до Абакана: Росавиация утвердила список субсидируемых рейсов на Алтай

Новости

В перечень рейсов вошли маршруты до Барнаула и Горно-Алтайска

55

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: airaltay.ru

#Авиасообщение #Аэропорт #Алтайский край