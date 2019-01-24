Бийчанина из хакерской группировки обвиняют в хищении 3 млрд рублей

Новости 23.01.2019 12:20 457

В Екатеринбурге прошло первое заседание по делу хакерской группировку «Lurk». По версии следствия, программисты за несколько лет похитили у компаний около 3 млрд рублей с помощью нового вируса, сообщил «Без формата-Екатеринбург».

На счету хакерской группировки Lurk не только многомиллионные хищения, но и слежка за главами российских промышленных холдингов, взлом электронной почты Хиллари Клинтон и кибератаки на Национальный комитет американской Демократической партии с целью влияния на ход и результаты выборов президента в США в 2016 году. Группировка разработала специальный вирус «Lurk». Программа не оставляла следов, вычислить хакеров было очень трудно. Хакеры получали удаленный доступ к системам банков и переводили деньги.

Слушания будут проходить сразу в нескольких залах, так как на скамье подсудимых оказались сразу 22 человека, среди которых есть и житель Алтайского края.

Сотрудники ФСБ и МВД проводили операцию по задержанию хакеров одновременно в 15 регионах России. Большую часть подсудимых, 14 человек, задержали в Екатеринбурге.

Материалы уголовного дела составили более 2,5 тыс. томов. Впервые в России подсудимым разрешили ознакомиться с обвинительными заключениями в электронном виде с помощью специальных электронных книг. В процессе участвовали около 40 адвокатов и два гособвинителя.

Отмечается, что многие члены гениальной хакерской группировки не имеют высшего образования. Подсудимый из Алтайского края Евгений Селиванов работал системным администратором в управляющей компании, проживал в Бийске.

Сторона обвинения попросила отложить слушание дела из-за отсутствия некоторых подсудимых. Следующие заседания суда назначены на 5 февраля и 7 февраля. На них будут рассматривать дела в отношении тех участников группировки, которых еще не доставили в Екатеринбург.