День студента в АлтГТУ: крестный ход, ползуновский сбитень, веселые старты

Новости 23.01.2019 11:50 172

25 января в Алтайском государственном техническом университете пройдут специальные мероприятия по случаю Дня студентов.

К празднованию Дня студента в АлтГТУ присоединятся студенты педагогического, классического и медицинского университетов, студенты барнаульских колледжей и школьники.

В праздничной программе:

8:30 в Никольской церкви (пр. Ленина, 36) состоится Божественная литургия;

10:30 до часовни Святой Татианы АлтГТУ пройдет Крестный ход;

10:45 в часовне Святой Татианы состоится молебен;

10:00 – 12:00 в манеже АлтГТУ (ул. Комсомольский, 69а) студенческую молодежь приглашают принять участие в народных забавах и конкурсах.

В 12:00 состоится межвузовский конкурс «Угощение от Татьяны». Участницы конкурса – Татьяны принесут заранее приготовленные свои кулинарные творения. На красиво накрытых столах мастерицы представят торты, блинчики с разными начинками, профитроли, рулеты, печенье и многое другое. Впервые в этом году в конкурсе примут участие преподаватели.

Всех пришедших на праздник угостят сбитнем «Ползуновский», который приготовят студенты института биотехнологии, пищевой и химической инженерии АлтГТУ.

Участники веселых стартов получат вкусные призы, победительниц конкурса «Угощение от Татьян» наградят кухонной бытовой техникой.

Организаторы мероприятий – Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, Алтайская Митрополия, Барнаульская епархия русской Православной Церкви московского Патриарха, Барнаульская духовная семинария и Алтайский краевой штаб студенческих отрядов.