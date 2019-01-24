День студента в АлтГТУ: крестный ход, ползуновский сбитень, веселые старты

25 января в Алтайском государственном техническом университете пройдут специальные мероприятия по случаю Дня студентов.
К празднованию Дня студента в АлтГТУ присоединятся студенты педагогического, классического и медицинского университетов, студенты барнаульских колледжей и школьники.
В праздничной программе:
Всех пришедших на праздник угостят сбитнем «Ползуновский», который приготовят студенты института биотехнологии, пищевой и химической инженерии АлтГТУ.
Участники веселых стартов получат вкусные призы, победительниц конкурса «Угощение от Татьян» наградят кухонной бытовой техникой.
Организаторы мероприятий – Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, Алтайская Митрополия, Барнаульская епархия русской Православной Церкви московского Патриарха, Барнаульская духовная семинария и Алтайский краевой штаб студенческих отрядов.