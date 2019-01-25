Потепление до -4 придет в Алтайский край в последний день 2018 года

Новости 29.12.2018 0:05 53

Алтайские синоптики порадовали жителей края прогнозом погоды на последние дни декабря.

По данным Алтайского ЦГМС, 29 декабря в Алтайском крае ночью будет -22°..-27° и без осадков. Днем -18°..-23° и также без осадков.

30 декабря по краю ночью термометры покажут -13°..-18°, днем будет -5°..-10°. Без осадков.

31 декабря ночью потеплеет: ночью будет -11°..-16°, днем -4°..-9°.

Барнаульцев также ждет хорошая погода днем, но по ночам продолжатся морозы.

29 декабря ночью до -32°, днем -19°..-21°.

30 декабря ночью -24°..-26°, дневная температура составит -11°..-13°.

31 декабря ночью столбики термометров опустятся максимум до -20°. Временам снег. Днем синоптики обещают -4°..-6°.