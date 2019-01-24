Экс-глава Топчихинского района получил срок за мошенничество с краевой собственностью

Новости 23.01.2019 11:15 616

Суд вынес приговор бывшему главе администрации Топчихинского района и районному предпринимателю. Их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

На территории Топчихинского района находится железнодорожный подъездной путь, который фактически находится в собственности Алтайского края, однако правоустанавливающих документов на него не имелось. Глава района (по данным "Политсибру", речь идет об Александре Григорьеве) и владелец угольной компании, которая поставляет топливо району, об этом знали.

Путь требовался предпринимателю для прогона железнодорожных составов к территории компании. Осенью 2016 года глава района поручил подчиненным подготовить ряд документов, на основании которых право собственности перешло к подставному лицу, а затем по договору купли-продажи уже передано владельцу угольной компании. Ущерб бюджету региона от мошеннических действий составил более 3 млн рублей.

Уголовное дело было расследовано по оперативным материалам Управления ФСБ по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия экс-глава своей вины не признал, утверждая, что действовал только в интересах района. Предприниматель, наоборот, оказал активное содействие следствию, а также возместил причиненный преступными действиями материальный ущерб.

Суд приговорил бывшего главу районной администрации к четырем годам лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 800 тыс. рублей. Предпринимателю назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 200 тыс. рублей.