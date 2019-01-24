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Алтайские предприниматели расширили штаты

Новости
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Число работников, занятых у индивидуальных предпринимателей в Алтайском крае, по данным на начало 2019 года выросло более чем на 500 человек по сравнению с прошлым годом. Между тем общее число предпринимателей существенно не изменилось. Об этом рассказал начальник управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

На сегодня в Алтайском крае действует 44 892 индивидуальных предпринимателя, причем их количество последние несколько лет остается стабильным. Так, например, в течение 2018 года в ЕГРИП внесены 10 842 записи о начале ведения предпринимательской деятельности и 10 334 записи о её прекращении, рассказал Евстигнеев.

«Правильнее будет обратить внимание на такой качественный показатель как списочная численность работников, занятых у предпринимателей. На сегодня их число составляет 41 356 человек, что на 688 человек больше чем на начало прошлого года», - добавил он.

Сохранение численности ИП, по мнению Евстигнеева, происходит благодаря, в частности, сбалансированному региональному налоговому законодательство, предусматривающему возможность использования патентной системы налогообложения, а также право использования пониженных ставок при упрощенной системе и «налоговые каникулы».

Кстати, из общего числа предпринимателей к категории малого бизнеса относится 447 ИП, микробизнеса – 44 441, и среднего бизнеса – 4.

Как ранее писал «Политсибру», чиновник рассказал и о трудностях, с которыми сталкивается алтайский бизнес - «дорогие» кредиты, нелегальное предпринимательство, неустойчивый спрос и так далее.

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Автор: Политсиб.ру

#Бизнес #Экономика