Житель Новоалтайска на протяжении года насиловал несовершеннолетнюю родственницу

Новости 23.01.2019 9:43 928

Новоалтайский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Новоалтайска. Мужчину обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней девочки, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Следствие установило, что в конце 2016 года обвиняемый с супругой переехали на постоянное место жительства в Новоалтайск. Так как своего жилья у них не было, супруги некоторое время проживали в доме родной сестры жены, которая воспитывает 12-летнюю дочь. Мужчина вошёл в доверие к ребенку и неоднократно оказывал девочке знаки внимания.

Когда у семейной пары появилось своё жильё, мужчина под предлогом помочь по хозяйству часто приходил в дом к родственникам. В январе 2017 года, находясь в их доме наедине с ребенком, обвиняемый изнасиловал девочку. В дальнейшем он неоднократно совершал насилие в отношении девочки, пока о данных преступлениях в 2018 году не узнала ее мать.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый признал вину частично. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.