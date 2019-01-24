Средний уровень заболеваемости ОРВИ вырос в Алтайском крае

В Алтайском крае превышен недельный эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ. В целом число регионов, где показатели перевалили за эпидпорог, увеличилось в два раза, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
По ее словам, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ выше предельной отметки зафиксирован в 13 регионах (в том числе и Алтайском крае), а в лабораториях выявляют грипп более чем в половине случаев.
Как уже писал «Политсибру», по данным краевого Роспотребнадзора, за неделю с 7 по 13 января зарегистрировано 15,5 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом не зарегистрировано, а лишь отмечается еженедельный прирост заболеваемости, говорилось в сообщении краевого ведомства.
Однако эпидпорог в регионе пока не превышен
На 16 января в связи с отсутствием по болезни в классе или группе более 20% детей приостановлена полностью учеба в трех дошкольных учреждениях (Бийский, Косихинский, Целинный районы), частично в восьми группах шести детсадов (Целинный, Заринский, Смоленский районы, Барнаул).
По стране закрыты 61 школа и 23 детских сада.
«На третьей неделе 2019 года Роспотребнадзор отмечает в целом по территории Российской Федерации рост географического распространения заболеваемости ОРВИ и гриппа. И наиболее активно в эпидемический процесс вовлекаются дети возрастных групп 3-6 и 7-14 лет. То есть дети из организованных коллективов», - сказала Анна Попова.