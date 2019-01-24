Средний уровень заболеваемости ОРВИ вырос в Алтайском крае

Новости 23.01.2019 10:18 499

В Алтайском крае превышен недельный эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ. В целом число регионов, где показатели перевалили за эпидпорог, увеличилось в два раза, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

По ее словам, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ выше предельной отметки зафиксирован в 13 регионах (в том числе и Алтайском крае), а в лабораториях выявляют грипп более чем в половине случаев.

Как уже писал «Политсибру», по данным краевого Роспотребнадзора, за неделю с 7 по 13 января зарегистрировано 15,5 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом не зарегистрировано, а лишь отмечается еженедельный прирост заболеваемости, говорилось в сообщении краевого ведомства.

В Алтайском крае стали закрывать детсады из-за ОРВИ. Зафиксированы случаи гриппа Новости 18.01.2019 14:38 Однако эпидпорог в регионе пока не превышен 105

На 16 января в связи с отсутствием по болезни в классе или группе более 20% детей приостановлена полностью учеба в трех дошкольных учреждениях (Бийский, Косихинский, Целинный районы), частично в восьми группах шести детсадов (Целинный, Заринский, Смоленский районы, Барнаул).

По стране закрыты 61 школа и 23 детских сада.