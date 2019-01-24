О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями Вторая волна закрытия ТЦ ЕДГ-2019 Да будет свет!
Скандал с декларациями
Вторая волна закрытия ТЦ
ЕДГ-2019
Да будет свет!

Средний уровень заболеваемости ОРВИ вырос в Алтайском крае

Новости
499
0

В Алтайском крае превышен недельный эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ. В целом число регионов, где показатели перевалили за эпидпорог, увеличилось в два раза, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

По ее словам, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ выше предельной отметки зафиксирован в 13 регионах (в том числе и Алтайском крае), а в лабораториях выявляют грипп более чем в половине случаев.

Как уже писал «Политсибру», по данным краевого Роспотребнадзора, за неделю с 7 по 13 января зарегистрировано 15,5 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом не зарегистрировано, а лишь отмечается еженедельный прирост заболеваемости, говорилось в сообщении краевого ведомства.

В Алтайском крае стали закрывать детсады из-за ОРВИ. Зафиксированы случаи гриппа

В Алтайском крае стали закрывать детсады из-за ОРВИ. Зафиксированы случаи гриппа

Новости

Однако эпидпорог в регионе пока не превышен

105

На 16 января  в связи с отсутствием по болезни в классе или группе более 20% детей приостановлена полностью учеба в трех дошкольных учреждениях (Бийский, Косихинский, Целинный районы), частично в восьми группах шести детсадов (Целинный, Заринский, Смоленский районы, Барнаул).

По стране закрыты 61 школа и 23 детских сада.

«На третьей неделе 2019 года Роспотребнадзор отмечает в целом по территории Российской Федерации рост географического распространения заболеваемости ОРВИ и гриппа. И наиболее активно в эпидемический процесс вовлекаются дети возрастных групп 3-6 и 7-14 лет. То есть дети из организованных коллективов», - сказала Анна Попова.

Автор: Политсиб.ру

#ОРВИ