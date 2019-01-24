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Строители заложили фундамент нового детсада в районе новостроек в Барнауле

Новости
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В Барнауле начали строить новый детский сад. Он появится в конце 2019 года в квартале 2009, сообщает администрация города. 

Детсад на 330 мест расположится на улице Сергея Ускова, 38 недалеко от школы. Сейчас уже заложен фундамент, а рабочие приступили к строительству первого этажа. Здание будет состоять из пяти блоков, которые связаны технологически. 

Мэрия отмечает, что в новых кварталах (2006а, 2023, 2011), а также в селе Власиха в этом году появятся еще четыре детских сада. Таким образом, будет создано около 1,5 тыс. мест, более 600 из которых - в ясельных группах.

Также добавим, что строительство детского ясли-сада началось и в Новоалтайске. Как сообщают в пресс-службе краевого минобра, новое дошкольное учреждение рассчитано на 280 мест.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul.org

#Барнаул #Дети #Строительство