Прокуратуру не устроило содержание улиц и дорог в Барнауле

Новости 23.01.2019 7:20 405

Барнаульская прокуратура проверила, как очищают от снега и наледи улично-дорожную сеть города. Поводом для проверки стало сообщение СМИ о сотнях травмированных горожан на дорогах,сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Сотни травмированных барнаульцев побудили прокуратуру проверить состояние дорог Новости 15.01.2019 22:09 В администрации города утверждают, что за остановками следят, просто денег нет и не хватает на то, чтобы очистить весь город 112

В январе 2019 года прокуратура выявила многочисленные недостатки при содержании дорог, тротуаров, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта в Барнауле: наличие снежного наката, колейности, наледи, снежные валы, нарушения при очистке от снега дворов многоквартирных домов.

Как пишет региональное ведомство, ненадлежащее содержание улично-дорожной сети создает опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Прокуратура внесла представление главе Барнаула об устранении выявленных нарушений, их причин и условий, привлечении к ответственности виновных лиц, которое находится на рассмотрении.