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Прокуратуру не устроило содержание улиц и дорог в Барнауле

Новости
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Барнаульская прокуратура проверила, как очищают от снега и наледи улично-дорожную сеть города. Поводом для проверки стало сообщение СМИ о сотнях травмированных горожан на дорогах,сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Сотни травмированных барнаульцев побудили прокуратуру проверить состояние дорог

Сотни травмированных барнаульцев побудили прокуратуру проверить состояние дорог

Новости

В администрации города утверждают, что за остановками следят, просто денег нет и не хватает на то, чтобы очистить весь город

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В январе 2019 года прокуратура выявила многочисленные недостатки при содержании дорог, тротуаров, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта в Барнауле: наличие снежного наката, колейности, наледи, снежные валы, нарушения при очистке от снега дворов многоквартирных домов.

Как пишет региональное ведомство, ненадлежащее содержание улично-дорожной сети создает опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Прокуратура внесла представление главе Барнаула об устранении выявленных нарушений, их причин и условий, привлечении к ответственности виновных лиц, которое находится на рассмотрении. 

Автор: Политсиб.ру

Фото: gosvopros.ru

#Прокуратура #Барнаул