Чиновник рассказал, что тормозит алтайский бизнес и как с этим бороться

Новости 23.01.2019 8:22 696

«Дорогие» кредиты, нелегальное предпринимательство, неустойчивый спрос и другие проблемы актуальны для предпринимателей Алтайского края. Начальник регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев в ходе онлайн-форума на сайте края рассказал о трудностях местных бизнесменов и назвал возможные пути решения этих проблем.

По мнению чиновника, проблемы алтайского бизнеса вписываются в общероссийскую тенденцию. О подобных вещах говорят практически в каждом регионе, так и в Алтайском крае предприниматели открыто о них заявляют, говорит Евстигнеев.

Среди перечисленных им трудностей: недобросовестная конкуренция, речь идет о нелегальной предпринимательской деятельности, «дорогие» кредитные ресурсы и банковское обслуживание, дефицит персонала требуемой квалификации, тарифы, громоздкая отчетность, несовершенство контрольно-надзорной деятельности, низкая конкурентоспособность продукции, а также неустойчивый спрос на производимую продукцию и другие.

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Решить эти проблемы, накопившиеся не за один день, должен национальный проект. Как считает Александр Евстигнеев, он станет по крайней мере одним из ключевых инструментов для экономического роста.

«На решение названных проблем направлен Национальный проект, в том числе предусмотренный им механизм управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата». Он способствует оперативному реагированию органов государственной власти на запросы бизнес сообщества», - подчеркнул чиновник.

«Трансформация делового климата» включает 12 направлений (в том числе, таможенное администрирование, корпоративное управление, регистрация прав собственности, подключение к сетям, человеческий капитал, контрольно-надзорная деятельность и другие). Именно они, по мнению начальника профильного ведомства, помогут бизнесу.

«Реализация этого механизма предусматривает самое активное участие бизнес-сообщества, общественных объединений предпринимателей с его стартом в этом году», - резюмировал Евстигнеев.