12 месяцев: главные символы уходящего года по версии «ПолитСибРу»

Новости 28.12.2018 22:55 41

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2018-й год, даром что не високосный, оказался непростым и крайне насыщенным событиями. Это и два крупнейших спортивных форума – Олимпиада с чемпионатом мира по футболу, выборы президента России, а для жителей Алтайского края – еще и губернатора.



Не обошелся год и без крупных трагедий, потрясших всю страну. В марте случился пожар в ТРЦ «Зимняя вишня», унесший жизни более 60 человек, а в октябре произошел расстрел в Керченском колледже, здесь погибло более 20 студентов.



Хватало и социальных потрясений – в уходящем году с боем была принята пенсионная реформа, чуть спокойнее общество восприняло увеличение НДС. В Барнауле ко всему прочему значительно поднимают цены на проезд.



«ПолитСибРу» решил напомнить своим читателям максимально лаконично главные события каждого месяца одним изображением. Что из этого получилось – судите сами.