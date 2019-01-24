Красноярский депутат, борющийся с вырубкой леса, заявил об избиении

Новости 23.01.2019 7:45 589

В Красноярском крае депутат Ирбейского районного совета от ЛДПР Сергей Чеусов заявил в полицию об избиении. Его коллега из Заксобрания региона Сергей Титов сообщил в Facebook, что это может быть связано с тем, что муниципальный депутат борется с незаконными вырубками леса в районе, сообщил ТАСС.

По словам Титова, на Чеусова напали четверо неизвестных. В результате избиения он получил черепно-мозговую травму.

«Сергея вытащили из машины, потащили за магазин, стали избивать и сказали, чтобы он прекратил проверять «белые пятна» по незаконным рубкам <...> Он уже написал заявление в полицию. Составил фоторобот. Конечно, он не собирается отступать. Мы надеемся на правоохранительные органы и помощь общественности и СМИ. Только совместными усилиями можно остановить тот беспредел, который творится с вырубкой тайги в Ирбейском районе да и по всей Сибири», - пишет Сергей Титов.

Журналистам пояснили в ГУ МВД по Красноярскому краю, что полиция уже проводит проверку по заявлению депутата.