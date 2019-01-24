Юбилейный сезон театрального проекта «Большая сцена» стартует в Барнауле

Этой весной состоится юбилейный пятый сезон театрального проекта «Большая сцена» от журнала «Автограф». Он станет еще более масштабным и интересным, с большим количеством творческих людей, объединившихся ради фееричного финала.
Работать с участниками будут режиссеры театров, именитые педагоги культурных образовательных учреждений. Этот сезон будет реализован при поддержке комитета по культуре Барнаула, Алтайского музыкального театра. Финал проекта состоится 18 апреля в обновленном Дворце культуры Барнаула.
За все время существования проект «Большая сцена» внес огромный вклад в популяризацию театра и культуры в целом. За четыре сезона более 80 человек приняли участие в проекте. Среди них и бизнесмены, многие из которых и сейчас участвуют в самостоятельных театральных проектах.
Участвуя в проекте, вы получаете:
Первая встреча состоится 29 января. Идти проект будет 2,5 месяца.
«В ходе проекта вы пройдете огромный путь, наполненный яркими впечатлениями, вы будете бороться с самим собой, преодолевать зажимы и страхи, а ваши режиссеры и коллеги по сцене станут вашими хорошими друзьями. Финальное выступление точно никого не оставит равнодушным!», - рассказали организаторы.
Подробности по телефону 72-20-04.