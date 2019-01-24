Юбилейный сезон театрального проекта «Большая сцена» стартует в Барнауле

Новости 22.01.2019 19:52 370

Этой весной состоится юбилейный пятый сезон театрального проекта «Большая сцена» от журнала «Автограф». Он станет еще более масштабным и интересным, с большим количеством творческих людей, объединившихся ради фееричного финала.

Работать с участниками будут режиссеры театров, именитые педагоги культурных образовательных учреждений. Этот сезон будет реализован при поддержке комитета по культуре Барнаула, Алтайского музыкального театра. Финал проекта состоится 18 апреля в обновленном Дворце культуры Барнаула.

За все время существования проект «Большая сцена» внес огромный вклад в популяризацию театра и культуры в целом. За четыре сезона более 80 человек приняли участие в проекте. Среди них и бизнесмены, многие из которых и сейчас участвуют в самостоятельных театральных проектах.

Участвуя в проекте, вы получаете:

Возможность творческой и социальной реализации;

Занятия в группе с режиссером;

Упоминания в публикациях СМИ и новостных сайтах в новостях о ходе проекта (с указанием должности и компании, которую вы представляете), а также в афишах и программках проекта.

Финальное выступление на большой сцене для настоящих зрителей (обновленный зал ДК города Барнаула рассчитан на 775 мест).

Первая встреча состоится 29 января. Идти проект будет 2,5 месяца.

«В ходе проекта вы пройдете огромный путь, наполненный яркими впечатлениями, вы будете бороться с самим собой, преодолевать зажимы и страхи, а ваши режиссеры и коллеги по сцене станут вашими хорошими друзьями. Финальное выступление точно никого не оставит равнодушным!», - рассказали организаторы.

Подробности по телефону 72-20-04.