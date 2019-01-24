«Высокий профессионализм»: Виктор Томенко наградил орденом бывшего сенатора от Алтайского края

Новости 22.01.2019 17:37 943

Губернатор Виктор Томенко подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед Алтайским краем II степени» бывшего сенатора от региона, а ныне председателя совета «Алтайкапиталбанка» Владимира Германенко.

Награду Германенко получит, как следует из документа, "за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм, большой вклад в социально-экономическое развитие Алтайского края".

Отметим, что орден за заслуги перед Алтайским краем считается одной из высших наград региона. Стоит добавить, что лицам, удостоенным ордена II степени, выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере, равном 15 МРОТ. Речь идет примерно о 195 тыс. рублей.

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Напомним, в свое время Германенко (в 1991-1995 годах) являлся замглавы администрации Алтайского края, затем первым замом губернатора. В 1996 году стал председателем комитета по промышленности, экономической политике и собственности АКСНД.

Далее он переместился в кресло сенатора, где вначале представлял исполнительную ветвь власти, т. е. администрацию Алтайского края и губернатора. Полномочия Германенко продолжались с декабря 2001 года до 14 марта 2004 года. Впрочем, уже вскоре он вернулся в Совфед. На этот раз как делегат от представительной власти, т.е. АКСНД. Таким образом он отработал до 2008 года, после чего окончательно покинул большую политику.

Владимир Германенко родился 22 февраля 1944 года в селе Вертеевка Богодуховского района Харьковской области УССР. Окончил техникум по специальности "техник-электрик проводной связи", в 1971 г. - Омский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности "инженер путей сообщения - электрик", в 1988 г. - Академию общественных наук при ЦК КПСС, кандидат технических наук.

В разные годы работал монтером, бригадиром, мастером, техником-нормировщиком, прорабом, главным инженером, управляющим трестом, начальником управления жилищно-коммунального хозяйства. Германенко присвоено почетное звание "Заслуженный строитель РФ" (1993); награжден орденами "Знак Почета" (1976), Трудового Красного Знамени (1981).