Губернатор Виктор Томенко подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед Алтайским краем II степени» бывшего сенатора от региона, а ныне председателя совета «Алтайкапиталбанка» Владимира Германенко.
Награду Германенко получит, как следует из документа, "за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм, большой вклад в социально-экономическое развитие Алтайского края".
Отметим, что орден за заслуги перед Алтайским краем считается одной из высших наград региона. Стоит добавить, что лицам, удостоенным ордена II степени, выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере, равном 15 МРОТ. Речь идет примерно о 195 тыс. рублей.
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Напомним, в свое время Германенко (в 1991-1995 годах) являлся замглавы администрации Алтайского края, затем первым замом губернатора. В 1996 году стал председателем комитета по промышленности, экономической политике и собственности АКСНД.
Далее он переместился в кресло сенатора, где вначале представлял исполнительную ветвь власти, т. е. администрацию Алтайского края и губернатора. Полномочия Германенко продолжались с декабря 2001 года до 14 марта 2004 года. Впрочем, уже вскоре он вернулся в Совфед. На этот раз как делегат от представительной власти, т.е. АКСНД. Таким образом он отработал до 2008 года, после чего окончательно покинул большую политику.