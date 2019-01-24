Барнаульцы вскоре смогут рассчитываться банковскими картами в общественном транспорте

Новости 22.01.2019 19:15 433

В общественном транспорте Барнаула будет представлена возможность расчета за проезд банковской картой. Уточняется, что кондуктор будет принимать оплату картой любой платежной системы, сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на руководителя МУП «Центртранс» Юлию Дорохову.

С декабря прошлого года барнаульцы могут пополнять транспортные карты через платежные сервисы Сбербанк-онлайн или сайт МУП «Центртранс». Оплачивать же проезд банковской картой можно будет лишь с февраля. Пока не уточняется стоимость проезда, но, вероятнее всего, скидки при расчете банковской картой ожидать не стоит.

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Также Юлия Дорохова рассказала, что с января в общественном транспорте города появилась новая тарифная линейка. Она позволила привлечь дополнительно около четырех тыс. пользователей транспортных карт. Например, с начала 2019 года проездные билеты для пенсионеров в Барнауле стали двух видов: безлимитные и лимитированные. На безлимитном тарифе остались 65% пользователей, 35% перешли на лимитированный. А новому единому проездному билету на 60 дней отдали предпочтение около тысячи пассажиров.

Самым популярным является тариф «Электронный кошелек».