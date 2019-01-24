Правительство Алтайского края потратит более 600 млн рублей на «информационную открытость»

Новости 22.01.2019 18:20 492

На информационное сопровождение социально-экономического развития Алтайского края и его продвижение в информационном пространстве страны правительство региона выделило более 600 млн рублей. «Политсибру» разобрался, что входит в эту программу.

Программа рассчитана на 2019-2021 годы. Подписал документ начальник управления по печати и массовым коммуникациям Евгений Нечепуренко. Цель программы - обеспечение информационной открытости власти, а также создание условий для профессионального роста сотрудников СМИ края.

Кстати, также результатом программы власти видят повышение информированности населения края до 74%. В прошлой программе был обозначен показатель в 71%, который, предположительно, был достигнут.

Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 606 млн рублей. Эта сумма рассчитана на три года.

Среди мероприятий, которые будут профинансированы, названы тематические проекты, публикация правовых актов и другой официальной информации на сайтах, организация деятельности краевого ИД «Регион» (кстати, на него уйдет половина всей суммы – 331 млн рублей за три года), социальную рекламу (трассовые модули).

Также в программу входит и социологическое исследование уровня открытости органов власти (по 50 тысяч рублей в год), создание условий для профессионального роста сотрудников СМИ края (семинары и издание журнала «Формат»).

В документе говорится, что «принятие программы является необходимой мерой для обеспечения информационной открытости органов государственной власти Алтайского края с одной стороны, с другой - способствует широкому и последовательному освещению социально-экономического развития Алтайского края, созданию условий для более активного продвижения Алтайского края в конкурентной социально-экономической и информационной среде субъектов Российской Федерации».

Отметим также, что ежегодная доля прошедших обучение журналистов всех СМИ в регионе должна будет составить по итогам программы 23%.