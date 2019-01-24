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Специалист СПИД-центра провел видеолекторий в рубцовской школе

Новости
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На прошлой неделе помощник врача-эпидемиолога Рубцовского филиала Алтайского краевого Центра СПИД Александр Бажан провел обучающее мероприятие «Защити себя от ВИЧ» для учащихся девятого класса МБОУ «СОШ №26». Мероприятие по первичной профилактике ВИЧ-инфекции проведено в формате видеолектория.

В ходе видеолектория учащиеся приняли активное участие в интерактивном опросе «Пройди тест на ВИЧ», познакомились с базовой информацией о ВИЧ-инфекции, путях передачи и мерах профилактики. Об актуальности данной темы свидетельствуют  данные эпидемиологической ситуации на территории России, Алтайского края, города Рубцовска, с которыми специалист Центра СПИД познакомил  участников, а также подробно ответил на вопросы.

В мероприятии приняли участие 35 школьников.

Автор: Политсиб.ру

Фото: federalcity.ru

#Алтайский край #Рубцовск