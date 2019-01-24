Следственный комитет по Алтайскому краю организовал доследственную проверку по факту падения девочки в открытый колодец в Барнауле, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее «Политсибру» писал, что девочку спас очевидец, проезжающий мимо.
Инцидент произошел сегодня, 22 января, в Барнауле на улице Энергетиков, 20
«В средствах массовой информации и социальных сетях распространено сообщение и опубликована видеозапись, на которой зафиксировано падение девочки в открытый колодец, находящийся на улице Энергетиков в городе Барнауле», - говорится в сообщении комитета.
Руководитель СУ СК по Алтайскому краю дал указание провести доследственную проверку с целью установления всех обстоятельств, изложенных в сообщениях СМИ. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям коммунальных служб, ответственных за обслуживание территории, на которой находится открытый колодец.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.