Алтайские следователи проводят проверку по факту падения девочки в колодец в Барнауле

Новости 22.01.2019 16:39 347

Следственный комитет по Алтайскому краю организовал доследственную проверку по факту падения девочки в открытый колодец в Барнауле, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее «Политсибру» писал, что девочку спас очевидец, проезжающий мимо.

Соцсети: ребенок чуть не провалился в семиметровый колодец в Барнауле Новости 22.01.2019 11:05 Инцидент произошел сегодня, 22 января, в Барнауле на улице Энергетиков, 20 797

«В средствах массовой информации и социальных сетях распространено сообщение и опубликована видеозапись, на которой зафиксировано падение девочки в открытый колодец, находящийся на улице Энергетиков в городе Барнауле», - говорится в сообщении комитета.

Руководитель СУ СК по Алтайскому краю дал указание провести доследственную проверку с целью установления всех обстоятельств, изложенных в сообщениях СМИ. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям коммунальных служб, ответственных за обслуживание территории, на которой находится открытый колодец.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.