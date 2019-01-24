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Несколько коллег чемальского депутата-«дебошира» сложили полномочия в знак протеста

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Чемальский районный совет проголосовал за прекращение депутатских полномочий Марины БочкаревойАлександры Механошиной и Пантелея Яманова, которые подали заявления о сложении с себя депутатского статуса. Депутаты решили уйти с поста после того, как зампредседателя совета Юрий Корнеев устроил драку в местном кафе и остался безнаказанным, сообщили «Новости Горного Алтая».

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Марина Бочкарева и Александра Механошина отметили, что не могут работать в районном совете с Юрием Корнеевым, который перед Новым годом в нетрезвом состоянии напал на двух женщин и подростка. Депутаты предложили коллегам обсудить, насколько поведение Корнеева соответствует депутатской этике, однако это предложение не получило поддержки районных парламентариев. Кроме того, спикер Людмила Ящемская отказалась вносить вопрос в повестку дня.

Уточняется, что после того, как о случившемся стало известно общественности, депутат Корнеев обвинил потерпевших «в провокации». В отношении подростка начали проверку. По результатам проверки дело об административном правонарушении в отношении подростка было прекращено.

«Установлен факт необходимой обороны в действиях мальчика против Корнеева - кандидата в мастера спорта по греко-римской борьбе», - говорится в документах.

Напомним, следственный комитет по Республике Алтай проводит проверку по сообщению о том, что 22 декабря прошлого года после новогоднего корпоратива в селе Чемал Юрий Корнеев нанес побои управляющей кафе и присутствовавшей на мероприятии в качестве певицы 59-летней местной жительнице, а также заступившемуся за нее 14-летнему внуку последней. По данному факту проводится доследственная проверка, решается вопрос об ответственности депутата.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Чемальский вестник

#Республика Алтай #Депутаты