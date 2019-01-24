В Барнауле простятся с погибшими над Японским морем летчиками

Новости 22.01.2019 16:15 1756

С погибшими над Японским морем при крушении Су-34 18 января простятся в Барнауле 23 января. Об этом сообщает «Комсомольская правда» - Барнаул».

Тела пилота Алексея Овсянникова и штурмана Алексея Пайдыганова привезут в Барнаул вечером во вторник, 22 января. Они были членами одного экипажа. 18 января, отрабатывая маневры во время учебно-тренировочного полета, два самолета Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО задели друг друга в воздухе. Один из них получил серьезное повреждение крыла и экипаж вынужден был катапультироваться. В результате погибли двое барнаульцев. Один из летчиков второго борта спасся, его напарника пока еще не нашли.

Прощание с летчиками состоится по адресу улица Германа Титова, 9А, с 12:00 до 14:00. Также память погибших летчиков почтят в барнаульской школе с первоначальной летной подготовкой.

Алексею Овсянникову было 33 года, он окончил барнаульскую школу-интернат первоначальной летной подготовки (в 2002 году). После этого Алексей Овсянников поступил и закончил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. У него осталась жена и две дочери – старшей семь лет, а младшая родилась в октябре прошлого года.

Алексею Пайдыганову было 42 года, он родился в Йошкар-Оле Марийской АССР и закончил Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов. Его семья, жена и трое сыновей (14, 13 и 11 лет) живет в Барнауле.