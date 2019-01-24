Барнаулец Сергей Шубенков выступит под нейтральным флагом в сезоне-2019

Новости 22.01.2019 15:43 411

Международная ассоциация легкоатлетических федераций одобрила заявку барнаульца Сергея Шубенкова и еще 41 легкоатлета РФ на выступление в сезоне-2019 под нейтральным флагом, сообщил «Спорт-Экспресс».

В первый раз алтайский спортсмен выступил под нейтральным флагом в 2017 году. Это связано с временным отстранением РУСАДА в 2015 году. Сообщается, что атлеты, уже имевшие допуск на предыдущий сезон, подавали заявки по упрощенной схеме.

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В список из 42 атлетов также вошла чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене.

Напомним, Сергей Шубенков является чемпионом мира в беге на 110 м с барьерами. В 2017 году алтайский легкоатлет, выступая под нейтральным флагом на чемпионате мира в Лондоне, занял второе место.

Отвечая на вопрос корреспондента «RT», Шубенков сказал, что вопрос выступления под нейтральным флагом упирается только в цвет комбинезона.

«Правда, на церемонии награждения [чемпионата мира, прим. ред.] не поднимут флаг России. Это обидно. А если брать другие турниры, например, Бриллиантовую лигу, то там вообще все бегут в одинаковой форме, а награждение даже не проводится», - подчеркнул барнаулец.