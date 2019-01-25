Железнодорожники Алтай-Кокса организовали новогоднюю экскурсию для детей сотрудников

Новости 28.12.2018 23:50 55

Сотрудники железнодорожного цеха Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) в канун Нового года провели для своих детей экскурсию по цеху и подготовили сказочное представление.

Для ребят эта поездка – настоящее новогоднее приключение. Они прибыли на Алтай-Кокс на заводской электричке, побывали в тепловозовагонном депо, диспетчерской, увидели рабочие места родителей, покатались на тепловозе.

Дети посмотрели новогодний спектакль «Золушка» в постановке работников железнодорожного цеха. В завершение праздника они рассказали Деду Морозу стихи и получили сладкие подарки.