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Железнодорожники Алтай-Кокса организовали новогоднюю экскурсию для детей сотрудников

Новости
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Сотрудники железнодорожного цеха Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) в канун Нового года провели для своих детей экскурсию по цеху и подготовили сказочное представление.

Для ребят эта поездка – настоящее новогоднее приключение. Они прибыли на Алтай-Кокс на заводской электричке, побывали в тепловозовагонном депо, диспетчерской, увидели рабочие места родителей, покатались на тепловозе.

Дети посмотрели новогодний спектакль «Золушка» в постановке работников железнодорожного цеха. В завершение праздника они рассказали Деду Морозу стихи и получили сладкие подарки.

Автор: Анна Перевощикова

#алтай-кокс