Новые главы – старые проблемы. Кто стоял у руля барнаульской архитектуры?

Новости 22.01.2019 15:30 682

На должность председателя комитета по строительству архитектуре и развитию Барнаула 11 января назначили строителя, в прошлом прораба и инженера Дмитрия Аристова. «Политсибру» решил вспомнить, кто заведовал архитектурой города до него и чем, так или иначе, запомнились руководители.

Администрация Барнаула поделилась с «Политсибру» списком из четырех председателей комитета с 2004 по нынешний год.

Александр Макшанцев

Так, с 2004 по 2011 год председателем был Александр Макшанцев. Тогда и появился в структуре администрации Барнаула новый комитет — по архитектуре и развитию города.

До назначения Макшанцев работал в институте «Алтайгражданпроект», где руководил группой авторского надзора и был главным инженером проектов, потом девять лет работал в управлении капитального строительства мэрии и еще семь лет руководил МУП «Барнаулкапстрой». В 2004 году он баллотировался на пост главы Барнаула, но его обошел Владимир Колганов.

Однажды в апреле 2007 года барнаульцы митинговали против точечной застройки на проспекте Социалистическом. Александр Макшанцев тогда не понял, почему жильцы соседних домов взбунтовались против 12-этажке на месте, где «постоянно собираются наркоманы» и рекомендовал жителям провести за свой счет межевание.

Также во время руководства Макшанцева неоднократно поднимали проблемы перегруза улиц транспортом. Тогда главный по архитектуре говорил о строительстве подземной транспортной развязки в районе площади Победы, проспектов Строителей и Красноармейского и переброске транспорта с Красноармейского проспекта под ж/д путями станции Барнаул с выходом на Антона Петрова или Георгия Исакова.

Обсуждали и перспективы застройки правого берега Оби.

Антон Воробьев

В 2011 году комитет возглавил Антон Воробьев, выходец из БКЖБИ №2, где он был мастером строительного управления.

Также он работал инженером в МУП «Архитектура» Барнаула и зампредседателя по производству комитета по строительству, архитектуре и развитию города пока его не возглавил.

Воробьев рассказывал, как площадь Свободы превратится в исторический уголок и говорил, что изначально там планировали сделать пешеходную зону и весь транспорт перенести.

Также при Воробьеве горожане обсуждали «Стратегию развития города «Барнаул 2020». Она тогда разрабатывается впервые.

Алексей Бобров

В 2015 году на его место пришел Алексей Бобров. Он был заместителем Воробьёва по строительству. Более 10 лет Бобров замещал должности муниципальной службы Барнаула в администрации Ленинского района и комитете.

Многим Бобров запомнится скандальным генпланом, который до сих пор не могут принять. В 2017 году общественные обсуждения закончились откровенным провалом. Тема строительства полигона ТБО на Змеиногорском тракте не оставила барнаулцьев равнодушными. Слушания были сорваны. Переподготовка документа заняла больше года. Все это время даже эксперты называли генплан сырым, непроработанным, с грубыми ошибками. Его отправляли на переделку и вот, в марте 2019 года, рассчитывают все же принять.

Доподлинно не известно, стал ли генплан причиной ухода Боброва с поста, но принятие главного документа выпадет уже другому председателю строительного комитета. Сам Бобров ушел руководить МКУ «Архитектура города Барнаула».

Дмитрий Аристов

Дмитрий Аристов, который занял место Алексея Боброва, пока ни заявлениями, ни делами не отличился.

Как уже писал «Политсибру», он уроженец Томской области, работал испытателем двигателей на Трансмаше, потом - плотником-бетонщиком, старшим прорабом строительного участка, главным инженером, директором в строительных организациях города, в строительном управлении-5 АО «Стройгаз», администрации края и руководил инспекцией по надзору в строительстве.

Кто были главные архитекторы Барнаула?

Василий Александров (1938-1941), Надежда Быкова (1941-1943), А.М. Мороз (1943-1944), Ефим Гельман (1944-1946), Владимир Казаринов (1946-1953), Августа Бородулина (1953-1958), Константин Дитрихс (1958-1960), Виктор Остен-Сакен (1960-1969), Виктор Казаринов (1969-1977 и 1983-1986), Анатолий Шимин (1977-1983), Евгений Башкиров (1986-1993), Сергей Боженко (1993-2007). В 2010 году в этой должности был Сергей Черепанов, но в списке, предоставленном мэрией его не было. Отметим, что спустя шесть лет Сергей Боженко вновь вернулся на «архитектурную» арену и до сих пор неофициально является главным архитектором города.

Кстати, до того, как стать комитетом в 2004 году, этот орган был управлением главного архитектора Барнаула (1940), архитектурно-планировочным управлением (1977), главным управлением архитектуры и градостроительства исполкома Барнаульского городского Совета народных депутатов (1988), главным управлением архитектуры и градостроительства администрации города (1991), наконец комитетом по архитектуре и развитию (2004) и в 2010 переименован в комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.