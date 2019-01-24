Суд разрешил возобновить работу барнаульского ТЦ «ГеоМаркет»

Новости 22.01.2019 14:22 541

Сегодня, 22 января, в Октябрьском районном суде Барнаула прошло заседание по делу о временном приостановлении работы торгового центра «ГеоМаркет». Центр закрыли по решению суда еще в конце прошлого года. Как сообщил «Политсибру» один из арендаторов ТЦ, суд разрешил возобновить работу «ГеоМаркета».

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По словам арендатора, некоторые магазины начнут работать в здании уже сегодня, а большинство арендаторов приступят к работе завтра, 23 января.

Корреспондент «Политсибру» отметил, что, несмотря на закрытые в течение месяца двери торгового центра, на улице перед «ГеоМаркетом» продолжала транслироваться аудиореклама. Соседний деловой центр «Гео», который примыкает непосредственно к «ГеоМаркету», продолжал все это время работать, на него решение суда не распространялось.

Арендаторы площадок на время закрытия ТЦ обосновались в ТЦ «Москва» на Павловском тракте. Все ли из них вернутся на прежнее место – пока неизвестно.

Напомним, постановление суда о закрытии ТЦ было вынесено 20 декабря. Причиной такого решения стало нарушение правил противопожарной безопасности.

Ранее «Политсибру» сообщал, что также 20 декабря в Барнауле прокуратура закрыла две детские игровые зоны в ТРЦ «Галактика»: «Карамелька» и «Веселкино». По итогам судебного заседания, которое прошло 19 января в Железнодорожном суде, игровые зоны останутся закрытыми как минимум до середины марта.

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