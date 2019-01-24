Суд разрешил возобновить работу барнаульского ТЦ «ГеоМаркет»

Сегодня, 22 января, в Октябрьском районном суде Барнаула прошло заседание по делу о временном приостановлении работы торгового центра «ГеоМаркет». Центр закрыли по решению суда еще в конце прошлого года. Как сообщил «Политсибру» один из арендаторов ТЦ, суд разрешил возобновить работу «ГеоМаркета».
Согласно объявлению на дверях торгового центра, постановление суда выдано 20 декабря
По словам арендатора, некоторые магазины начнут работать в здании уже сегодня, а большинство арендаторов приступят к работе завтра, 23 января.
Корреспондент «Политсибру» отметил, что, несмотря на закрытые в течение месяца двери торгового центра, на улице перед «ГеоМаркетом» продолжала транслироваться аудиореклама. Соседний деловой центр «Гео», который примыкает непосредственно к «ГеоМаркету», продолжал все это время работать, на него решение суда не распространялось.
Арендаторы площадок на время закрытия ТЦ обосновались в ТЦ «Москва» на Павловском тракте. Все ли из них вернутся на прежнее место – пока неизвестно.
Напомним, постановление суда о закрытии ТЦ было вынесено 20 декабря. Причиной такого решения стало нарушение правил противопожарной безопасности.
Ранее «Политсибру» сообщал, что также 20 декабря в Барнауле прокуратура закрыла две детские игровые зоны в ТРЦ «Галактика»: «Карамелька» и «Веселкино». По итогам судебного заседания, которое прошло 19 января в Железнодорожном суде, игровые зоны останутся закрытыми как минимум до середины марта.
Посетителей в «Карамельке» и «Веселкино» можно не ждать ранее второй половины марта
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