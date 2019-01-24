Самый масштабный комитет в АКЗС получит очередного «бесплатного» зампредседателя

В комитете Алтайского Заксобрания по экономической политике, промышленности и предпринимательству появится дополнительный, уже четвертый по счету, заместитель председателя. Им на неосвобожденной основе станет Анатолий Суворов.
В настоящее время в комитете состоят 12 депутатов. Председателем является Альберт Лунев (работает на неосвобожденной основе). В его подчинении находятся три зама, два из которых работают за деньги (Игорь Панарин и Людмила Суслова), еще один – на неосвобожденной основе (Юрий Матвейко). В случае с Суворовым предполагается, что он повысит свой статус в комитете, не претендуя на оплачиваемую ставку.
Как рассказали «Политсибру» в комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству, необходимость в появлении еще одного зампредседателя продиктована тем, что нынешние замы подчас не могут отрабатывать тот объем, который выпадает на них. У всех достаточно много представительских функций, однако ввиду количества рассматриваемых профильных тем, порой приходится прибегать к помощи рядовых депутатов. К сфере деятельности комитета относятся ЖКХ, дороги, строительство, предпринимательство и т.п.
Напомним, на декабрьской сессии АКЗС были избраны заместители председателей бюджетного комитета и комитета по здравоохранению и науки. Ставки на постоянной основе заняли представители «Справедливой России» и «Единой России». Так, замом председателя комитета по бюджету и налогам на постоянной профессиональной основе стал справоросс Александр Молотов. Заместителем председателя комитета по здравоохранению и науке также на постоянной основе назначена Ирина Солнцева («Единая Россия»). Кроме того, принято решение о предоставлении лидеру фракции ЛДПР в АКЗС Евгении Боровиковой ставки на постоянной основе в комитете по правовой политике.