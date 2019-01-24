«Русская кожа» вновь перенесла ввод в эксплуатацию завода в Заринске

Новости 22.01.2019 13:02 324

Предприятие «Русская кожа» перенесло ввод в эксплуатацию своего завода на Алтае на весну-лето 2019 года. Изначально планировалось, что завод начнет производство в 2017 году, сообщил «Коммерсантъ-Сибирь».

«Причиной переноса является продолжительность работ по монтажу некоторых вспомогательных систем по водоподготовке и системы очистки. В проект были внесены соответствующие изменения, которые позволяют улучшить работу с учетом новых разработок», - рассказал журналистам председатель совета директоров группы компаний Игорь Сурин.

По его словам, еще одной причиной переноса открытия являются климатические условия Алтайского края, которые «вносят серьезные ограничения в возможность проведения многих видов работ».

Кожевенный завод стал первым резидентом территории опережающего социально-экономического развития в Заринске. Ранее компания планировала ввести завод в эксплуатацию в августе 2017 года, но затем сроки сдвинулись на декабрь 2018 года. Летом прошлого года глава региона Виктор Томенко посетил предприятие. Губернатор оценил строительную готовность объекта в 70%.

Инвестиции в строительство предприятия в Алтайском крае превышают 1,6 млрд руб.