Предприятие «Русская кожа» перенесло ввод в эксплуатацию своего завода на Алтае на весну-лето 2019 года. Изначально планировалось, что завод начнет производство в 2017 году, сообщил «Коммерсантъ-Сибирь».
«Причиной переноса является продолжительность работ по монтажу некоторых вспомогательных систем по водоподготовке и системы очистки. В проект были внесены соответствующие изменения, которые позволяют улучшить работу с учетом новых разработок», - рассказал журналистам председатель совета директоров группы компаний Игорь Сурин.
По его словам, еще одной причиной переноса открытия являются климатические условия Алтайского края, которые «вносят серьезные ограничения в возможность проведения многих видов работ».
Кожевенный завод стал первым резидентом территории опережающего социально-экономического развития в Заринске. Ранее компания планировала ввести завод в эксплуатацию в августе 2017 года, но затем сроки сдвинулись на декабрь 2018 года. Летом прошлого года глава региона Виктор Томенко посетил предприятие. Губернатор оценил строительную готовность объекта в 70%.
Инвестиции в строительство предприятия в Алтайском крае превышают 1,6 млрд руб.
«Сегодня на рынке производства кожи условия для расширения предложения не самые подходящие. Производители кожи очень зависят от крупных контрактов, в их отсутствие запуск нового производства нецелесообразен. Это приведет к избытку предложения и снижению цен на рынке. Россияне уже четыре года подряд экономят на товарах длительного пользования и вещи из натуральной кожи покупают все реже. Стимулируют производство кожи контракты с крупными производителями мебели и автомобилей. В России продолжаются вспышки очагов эпидемии африканской чумы свиней, а снижение спроса населения на молочные продукты и говядину не способствует увеличению поголовья крупного рогатого скота. Новое предприятие может просто простаивать в отсутствие сырья должного качества», - считает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.