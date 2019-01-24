Церковь рассказала, сколько она готова «терпеть» планетарий в парке «Изумрудный»

Новости 22.01.2019 12:24 794

Стала известна точная дата передачи здания Барнаульского планетария (бывшей Кресто-Воздвиженской церкви) из муниципальной собственности в собственность РПЦ. Планируемая дата – 11 марта 2019 года.

Об этом сообщил председатель комитета по культуре администрации Барнаула Валерий Паршков в ответе на запрос барнаульского краеведа, кандидата исторических наук Данила Дегтярева. Вместе со зданием передается и земельный участок.

Как следует из предоставленного в редакцию «Политсибру» документа, мэрия подготовила и направила для подписания проект договора безвозмездного пользования – местный приход Кресто-Воздвиженской церкви на два года разрешает планетарию остаться.

Шумиха с передачей здания церкви сыграла на руку Барнаульскому планетарию? Новости 19.12.2018 20:25 Директор Барнаульского планетария Павел Ягодкин рассказал «Политсибру», что ничего не помешает провести запланированные показы по графику – 66

Кроме того, в мэрии по просьбе ученого объяснили, почему возможен перенос планетария только в здание «Родины». Преимуществом власти называют непосредственную близость к туркластеру «Барнаул – горнозаводской город», что позволит включить его в экскурсионные маршруты.

Ранее историки и общественники предлагали рассмотреть вариант размещения «звездного дома» в ДК «Трансмаш», однако в мэрии категорично заявили, что это невозможно.

«На основании отчета по обследованию технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, проведенного АКГУП «Алтайкоммунпроект» в 2010 году данное здание признано аварийным», - отвечают в администрации.

На ремонт, очевидно, средств в мэрии нет.

Как ранее писал «Политсибру», судьба Барнаульского планетария вновь встревожила горожан в конце 2018 года после информации о грядущем переезде и передаче здания РПЦ. Активисты даже требовали отдать Барнаульский планетарий в собственность Алтайского края, потому что бюджет города «не потянет» траты. Около 50 млн рублей потребуется для обустройства нового здания.