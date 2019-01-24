Виктор Томенко назначил руководителя инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края

Новости 22.01.2019 12:01 364

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал документы о кадровых назначениях. Сегодня, 22 января, он назначил руководителя инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

На высшую должность государственной гражданской службы Алтайского края - руководителем инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края назначен выходец Олег Веремеинко. С ноября 2018 года он являлся временно исполняющим обязанности.

До назначения в Алтайский край Олег Веремеинко занимал пост заместителя генерального директора регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Красноярском крае. Также ранее был заместителем руководителя службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.