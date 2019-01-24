В Алтайском крае расширят категорию граждан с правом на «скидку» по капремонту

Новости 22.01.2019 11:35 551

На предстоящей сессии АКЗС 31 января депутаты рассмотрят поправки в закон о мерах соцподдержки граждан по уплате взносов на капремонт. Категорию таких граждан намерены расширить.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что раньше на компенсацию могли претендовать собственники жилья, возрастом 70 лет и старше, которые живут одни либо в семье с неработающими пенсионерами (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин). Поправки разрешают получать компенсацию, если в составе семьи есть не только вышеуказанные граждане, но также и неработающие инвалиды I или II групп.

Как пояснила «Политсибру» депутат АКЗС Людмила Суслова, эти изменения «продиктованы самой жизнью».

«При принятии закона не всегда удается все предусмотреть. Жизнь подсказывает нам какие-то коррективы. Эти дополнения справедливы. Вполне возможно, что у «Справедливой России» будут поправки. Сейчас они обсуждаются внутри фракции», - отметила депутат.

Подчеркнем, что изменения предполагают только расширение категории, на размер компенсации закон не повлияет. Суслова добавила, граждане старше 80 лет имеют право на 100%-ную компенсацию, старше 70 лет – 50%-ную.

В документе говорится, что принятие законопроекта потребует дополнительных средств - примерно в размере 2,1 млн рублей.

Ранее «Политсибру» писал, что плата за капремонт с января выросла на 6,5%, хотя в предыдущие календарные периоды индексация составляла примерно 4,5%.