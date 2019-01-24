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Соцсети: ребенок чуть не провалился в семиметровый колодец в Барнауле

Новости
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Барнаулец сообщил в паблике «Барнаул 22», что ребенок чуть не провалился в колодец. По оценке очевидца, глубина колодца составила около семи метров.

Инцидент произошел сегодня, 22 января, в Барнауле на улице Энергетиков, 20.

«Между двумя дорогами в снегу открытый колодец, метров 7 в глубину. Шла девочка, лет 7-8, наступила, задержалась на руках. Девочка жива и здорова, выбраться помог», - пишет очевидец Евгений Коровкин.

Оперативно получить комментарий от следственного комитета и мэрии города не удалось.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Барнаул 22

#Происшествия #Барнаул #Дети