Соцсети: ребенок чуть не провалился в семиметровый колодец в Барнауле

Новости 22.01.2019 11:05 798

Барнаулец сообщил в паблике «Барнаул 22», что ребенок чуть не провалился в колодец. По оценке очевидца, глубина колодца составила около семи метров.

Инцидент произошел сегодня, 22 января, в Барнауле на улице Энергетиков, 20.

«Между двумя дорогами в снегу открытый колодец, метров 7 в глубину. Шла девочка, лет 7-8, наступила, задержалась на руках. Девочка жива и здорова, выбраться помог», - пишет очевидец Евгений Коровкин.

Оперативно получить комментарий от следственного комитета и мэрии города не удалось.