Интригам вопреки: кто станет главредом «Алтайской правды»

Новости 22.01.2019 10:38 842

Генри Роор сохранит за собой пост главреда «Алтайской правды». 31 января на сессии краевого Заксобрания будет официально объявлено о том, что региональный парламент даст согласие губернатору Виктору Томенко на назначение Роора главредом «Алтайки».

Согласно уставу редакции газеты, краевое Заксобрание дает согласие на назначение главного редактора. Учредителями печатного органа являются правительство Алтайского края и АКЗС. До прихода в "Алтайскую правду" в декабре 2013 года Генри Роор возглавлял «Вечерний Барнаул». Предшественник Роора, Александр Козлов, был главредом "Алтайки" на протяжении 7 лет. Он оставил должность после выхода на пенсию.

Между тем еще месяц назад ряд СМИ писали о том, что кресло Роора может отойти бывшему руководителю комитета информационной политики администрации Барнаула Игорю Нестерову. Однако этого так и не произошло. Судя по всему, позиции нынешнего главреда краевого официоза достаточно крепки и в ближайшей перспективе менять руководителя АП не собираются. Добавим, 1 августа Генри Роору исполнится 56 лет.

Любопытно, что осенью 2016 года он вошел в состав краевой Избирательной комиссии. Его кандидатура была предложена «Союзом журналистов Алтайского края», а также Ребрихинским райсоветом народных депутатов.