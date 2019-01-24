Экс-полисмена и троих его подельников будут судить за мошенничество в Барнауле

Новости 22.01.2019 10:17 380

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Алтайскому краю завершил расследование двух уголовных дел по обвинению троих жителей города Барнаула и бывшего инспектора ОГИБДД. Их обвиняют в мошенничестве в сфере страхования, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

По данным следствия, в 2016 году трое жителей города Барнаула придумали преступную схему для получения выплат по полисам обязательного страхования автогражданской ответственности. Для этого они подстраивали фиктивные ДТП и оформляли документы на выплату страховки. Сумма выплат варьировалась от 165 до 400 тыс. рублей. Следствие доказало пять фактов мошеннических действий обвиняемых, в трех из которых участвовал бывший сотрудник полиции.

Один из обвиняемых на стадии предварительного следствия заключил досудебное соглашение, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены для рассмотрения в суд.