Четыре пассажира автобуса пострадали в ДТП в Бийске

Новости 22.01.2019 9:52 407

Сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Бийске. Авария произошла вчера, 21 января, в районе дома № 84 по улице Воинов Интернационалистов в Бийске. Четыре человека пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Молодая девушка, управляя автомобилем «Лада-Калина», при повороте налево столкнулась с автобусом ГАЗ-А64R42, которым управлял мужчина 1969 года рождения. После столкновения автобус врезался в электроопору.

В результате аварии четыре пассажира автобуса ГАЗ-А64R42 (женщины 1996, 1978 и две 1966 годов рождения) получили травмы. Им оказана медицинская помощь, не госпитализированы.