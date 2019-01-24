В семи районах Алтайского края модернизируют объекты теплоснабжения

Новости 22.01.2019 8:45 396

Семь районов Алтайского края получат субсидии на модернизацию объектов теплоснабжения. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Виктор Томенко, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Капитальный ремонт котельных и тепловых сетей запланирован в селах Верх-Катунское Бийского района, Хлеборобное Быстроистокского района, Залесово Залесовского района, Краснощеково Краснощековского района, Усть-Калманка Усть-Калманского района, Чарышское Чарышского района, а также в Камне-на-Оби.

На эти цели из регионального бюджета выделено 100 млн рублей. Суммы выделенных средств варьируются - от 6,8 до 28,4 млн рублей. Доля софинансирования за счет бюджетов муниципальных районов и городских округов составит 1%. Больше всего средств - 28,4 миллиона рублей — предоставят Чарышскому району.