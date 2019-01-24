Алтайская ГИБДД предупреждает водителей о сильном ветре и скользких трассах

Новости 22.01.2019 7:05 377

22 января в Алтайском крае неблагоприятная погода для водителей – трассы покроются льдом и поднимется сильный ветер. Госавтоинспекция Алтайского края рекомендует без надобности населенные пункты не покидать.

В крае прогнозируют снег, метель, на дорогах будет гололедица, местами порывы ветра до 15 м/с, температура воздуха: ночью -4°..-9°, днем -1°..-6°.

ГИБДД обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневрирования только после того, как убедитесь в отсутствие встречного транспорта.

В условиях гололеда необходимо строго соблюдать правили безопасности дорожного движения - от этого напрямую зависят ваши жизнь и здоровье.

Участникам дорожного движения, попавшим в чрезвычайную ситуацию на дороге, просьба обращаться по телефонам 112, 101.