РСХБ предоставил малым формам хозяйствования 48,3 млрд рублей

Россельхозбанк за 11 месяцев 2018 года предоставил свыше 5,5 тысяч кредитов малым формам хозяйствования на общую сумму 48,3 млрд рублей. Из них в рамках программы льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых Банк выдал 30,9 млрд рублей, что в 1,6 раза превышает показатель аналогичного периода 2017 года.
Традиционно Банк оказывает фермерам поддержку в период проведения сезонных работ. На 1 декабря 2018 года РСХБ направил на финансирование СПР малым формам хозяйствования 31,3 млрд рублей. Объем выданных средств увеличился на 22% по сравнению с отчетным периодом прошлого года.
Также Россельхозбанк постоянно развивает комплекс предложений, направленный на обеспечение представителей малого агробизнеса необходимыми финансовыми ресурсами. Сегодня Банк предлагает специальный продукт для фермеров-членов АККОР. Он значительно упрощает процедуру оформления кредита и сокращает сроки рассмотрения заявки. По условиям кредитного продукта клиенты могут получить заемные средства на сумму до пяти млн рублей по льготной ставке 4,5% годовых.
«Сегодня на долю фермеров приходится около 13% сельхозпроизводства в России и с каждым годом эта доля увеличивается. Поддержка данного сектора - важное условие для развития всего АПК. Банк находится в прямом контакте с аграриями, прекрасно слышит и понимает их потребности, постоянно совершенствует условия продуктов. Мы намерены двигаться дальше и продолжить работу в этом направлении», - отметила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.