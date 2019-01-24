Батюшки, экстрасенсы и загробная жизнь. Зачем барнаульские риэлторы рисуют руны на квартирах?

Новости 22.01.2019 8:14 1173

Специалисты по недвижимости Барнаула поделились с порталом «Недвижимость Алтай» историями о предрассудках и суевериях своих клиентов. Оказалось, что многие барнаульцы хотят квартиру с номером 13, верят в загробную жизнь, а визит батюшки помогает продать квартиру.

Елена Кузьменко из агенства недвижимости «Замок-плюс» рассказывает, что ее клиенты искали квартиру с цифрой 13.

«У мужчины был день рождения 13 числа, он занимался нумерологией и высчитал, что 13 — его цифра судьбы. И когда встал вопрос выбора квартиры, то он убедил всю семью купить трешку под номером 13, несмотря на то, что планировка там была несколько хуже, чем у других вариантов», - поделилась собеседница.

Также в ее практике был случай, когда женщина выбирала коттедж в поселке Авиатор и приезжала на участок с компасом. Она попросила всех риэлторов выйти и ходила по дому, оценивая направление света, когда солнце заходит в комнаты.

Руководитель АН «Ключ-Риэлт» Константин Никитеев часто встречал ситуации, когда люди начинают продавать квартиру, не могут долгое время найти покупателя и зовут батюшку из церкви, который освещает жилье, и вскоре оно действительно продается.

«Может быть, конечно, у людей меняется психологический настрой, может — действительно что-то происходит. Но такие моменты встречаются в практике», - отмечает Константин Никитеев.

Президент СРБ Дмитрий Дворядкин также рассказал историю о клиентах-нумерологах.

«С цифрой «13» связано много историй. Я лично продавал квартиру с номером 13, она была угловая, располагалась на последнем этаже 5-этажного дома. На продаже она стояла два года, но пришли покупатели, которые интересовались именно такими параметрами. Когда они узнали про номер, то даже смотреть оказалась — сразу решились на сделку. Также была квартира с номером «89». Клиенты как-то с помощью нумерологии вывели, что это их число, и эта квартира им идеально подходит», - поделился специалист.

Кстати, риэлторы оказывается тоже суеверные люди. Есть примета, которая позволяет быстрее продать квартиру: для этого нужно по углам помещения постучать молоточком, добавил Дмитрий Дворядкин.

А Наталья Цимержинская, руководитель «Сити Трейд», отмечает, что в Барнауле часто встречаются суеверные люди, которые при покупке квартиры обращают внимание на вещи, связанные с загробной жизнью.

«Если люди узнают, что на месте дома когда-то находилось кладбище, или в квартире происходили странные вещи, то такие варианты стараются избегать. Недавно продавали квартиру на ул. Бехтерева, 5. Она долго стояла на продаже, мы не могли понять, в чем причина. Оказалось, что потенциальные покупатели приезжают раньше агентов и узнают историю квартиры. А в ней умерли несколько человек. Это отпугивало людей», - говорит Наталья Цимержинская.

Суеверные риэлторы, чтобы быстрее продать недвижимость, пишут на дверях руны. Те, кто в это верят, спокойно продают квартиры, говорит собеседница.

«Еще одним способом выйти на сделку становится обращение к экстрасенсам. Лично со мной произошла такая история. В 2002 году я очень долго продавала четырехкомнатную квартиру. Знакомая посоветовала обратиться к экстрасенсу, она провела какие-то манипуляции по «переносу» дома и сказала, что квартиру купит бабушка с внуком. В результате через несколько дней на просмотр записалась женщина, и когда я встретилась с ней у подъезда, она действительно была с маленьким внуком. Она купила квартиру», - рассказала Цимержинская.