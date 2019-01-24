Бийский предприниматель пожертвовал бизнесом ради работы в гордуме

Новости 22.01.2019 7:47 458

Бизнесмена Игоря Степанова еще в конце октября 2018 года избрали заместителем председателя Бийской гордумы. Официально его представили только 15 января, пишет «Бийский рабочий». Теперь он исполняет обязанности на освобожденной основе. Ради этого Степанов бросил остальные места работы.

Осенью Бийская дума утвердила Игоря Степанова в должности руководителя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству и в должности зампреда. Против его кандидатуры выступили справедливороссы. «За» проголосовали представители «ЕР», либерал-демократы и коммунисты.

С 30 октября Степанов является заместителем председателя Думы Бийска, но непосредственно в штат на освобожденной основе он включен лишь с 15 января. Это время давалось для перехода, чтобы новый зампред мог исключить себя из учредителей предприятий, уйти с должности руководителя или иного работника, чтобы иного дохода, кроме как заработная плата зампреда, у него не было.

Издание отмечает, что новый зампред является одним из 17 депутатов Думы, в отношении которых прокурором города был направлен протест в связи с неполным предоставлением сведений об имуществе и доходах.

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Пока на сайте Думы он до сих пор значится работником «Бийсксталькомплекта». Также с именем Игоря Степанова традиционно связывают бизнес в сфере деревообработки, рекламы. Кроме того, он возглавил управляющую компанию «Золотые ворота» и сам стал одним из инвесторов проекта.