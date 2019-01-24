Три месяца в Барнауле ищут пропавшего мужчину, возбуждено уголовное дело

Новости 21.01.2019 18:50 443

Из-за исчезновения мужчины в Барнауле следователи возбудили уголовное дело. Как сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю, Валерий Ердаков 1969 года рождения ушел из дома еще 30 октября 2018 года.

Пропавшему мужчине на вид 50 лет, он среднего телосложения, рост 170 см., волос темный, короткий с сединой, глаза карие.

Особые приметы: частично отсутствуют пальцы рук.

Был одет: куртка красного цвета, джинсы синего цвета, ботинки черного цвета с острым носком, на задней части ботинок имеется металлическая цепочка.

В связи с тем, что длительное время нет сведений о месте нахождения разыскиваемого, следственный отдел по Центральному району Барнаула СУ СКР по Алтайскому краю принял решение о возбуждении уголовного дела.

Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Ердакова В.А. либо видевших его, просьба сообщить по телефону 8 (3852) 29-80-39, 29-80-94 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).