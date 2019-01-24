Алтайский «некиношный» Орлеан обновляет инфраструктуру

Новости 21.01.2019 19:20 466

Комплекс социально важных объектов открыли в алтайском селе Орлеан Благовещенского района. Накануне там ввели в действие обновленные Дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт и школьную столовую, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края. Ранее алтайское село стало известно благодаря российскому режиссеру Андрею Прошкину, снявшему одноименный комедийный фильм «Орлеан».

ДК, столовую и фельдшерский пункт находятся в одном здании, поэтому администрация района приняла решение о капитальном ремонте всех помещений. Стоимость работ составила более 17 млн рублей. Ремонт выполнили за счет средств районного бюджета и в рамках программы поддержки местных инициатив.

На объекте заменили кровлю, реконструировали зрительный зал, оборудовали танцевальный зал. Вместе с фойе, помещением для библиотеки, гримерными и санитарными комнатами создали целый современный комплекс для культурного досуга сельчан.

Школьная столовая и ФАП также полностью обновили: новые окна, двери, стены, инженерные сети, мебель и оборудование.

Также объект планируют модернизировать с помощью внешней отделки и благоустройства территории.

«Мы тратим колоссальные средства на поддержку сел. Орлеан - территория развития. Здесь развивается сельское хозяйство, социальная и культурная жизнь на максимуме. Мы - районная власть, надеемся, что эти объекты будут служить долго жителям сельсовета. Эти объекты - прямое доказательство того, что программа социально-экономического развития в районе, подчеркну - вновь принятая программа - уже действует. Мы не намерены останавливаться», - подчеркнул глава района Андрей Гинц.

В селе проживают чуть больше 500 тыс. человек.

Напомним, фильм «Орлеан» вышел в прокат в 2015 году. По сюжету, на русский провинциальный город с необычным названием Орлеан надвигается буря. Пока что о ней не догадываются его жители: парикмахерша Лида спит с кем ни попадя; врач Рудик водит к себе девиц, пользуясь служебным положением; полицейский не гнушается убийством; а фокусник, кажется, и вправду перепиливает девушек на сцене.

По мнению кинокритиков, прототипом города из одноименного фильма стал соседний Славгород. С ним у зрителей возникло больше всего ассоциаций.