О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями Вторая волна закрытия ТЦ ЕДГ-2019 Да будет свет!
Скандал с декларациями
Вторая волна закрытия ТЦ
ЕДГ-2019
Да будет свет!

Как власти планируют «заткнуть» лазейки для черных лесорубов?

Новости
457
0

Совет Федерации издал проект постановления об усилении контроля за незаконными рубками леса. Документ уже принялись обсуждать, а потом направят в правительство РФ, пишет «Парламентская газета».

Замминистр природных ресурсов и экологии Иван Валентик рассказывает, что за последние три года незаконная рубка сократилась с 40 до 10%, а сама отрасль стала прозрачнее. Среди мер, которые позволяют «перекрыть воздух» черным лесорубам, называют подключение спутниковой системы мониторинга, введение системы электронного учета древесины на федеральном уровне – «Лес ЕГАИС».

Но лазейки все же есть. Так, учету ЕГАИС подвергается вся необработанная древесина, вывозимая с делянки, а вот строительные материалы из дерева такому учету уже не подлежат. В результате передвижные пилорамы устанавливались прямо на делянке — и вот с места рубки уже вывозятся неподотчётные вагонка или брус.

Идею о запрете скупки леса китайцами положительно встретили в Алтайском крае

Идею о запрете скупки леса китайцами положительно встретили в Алтайском крае

Новости

Скупка лесоматериалов Китаем способствует незаконной вырубке леса

138

Этот пробел хотят заполнить путем поправок в административный кодекс, которые будут обязывать производителей леса проверять законность происхождения поступающего к ним сырья. Это будет касаться и крупных лесокомбинатов, и передвижных пилорам.

Однако главная же проблема, по мнению властей, это нехватка лесных инспекторов, которые должны осуществлять контроль в местах порубки. Зарплата у них очень низкая. Совфед просит правительство сосредоточиться на этой проблеме.

Следственный комитет по просьбе Минприроды Алтайского края проверит законность заготовки лесов

Следственный комитет по просьбе Минприроды Алтайского края проверит законность заготовки лесов

Новости

Минприроды Алтайского края обратилось с официальным письмом в Следственный комитет России. В распоряжении «Политсибру» оказался текст письма

95

По данным минприроды Алтайского края, в регионе пресекается много случаев незаконной рубки лесных насаждений. Не так давно ведомство отчиталось, что за 2018 год уменьшилось число случаев незаконных рубок, например, в Белокурихинском лесничестве. В прошлом году было выявлено 20 фактов незаконных рубок (в том числе, три уголовных дела) объёмом 12,1 кубометров. Ущерб от данных лесонарушений составил 116,7 тысяч рублей. Для сравнения, в 2017 году - 44 факта незаконной рубки (в том числе, 14 уголовных дел) объёмом 96,4 кубометров, ущерб от незаконной деятельности лесорубов составил 999,7 тысяч рублей.

Кто и как наживается на алтайском реликтовом бору?

Кто и как наживается на алтайском реликтовом бору?

Аналитика

Валерий Горбунов, защитник лесов, подполковник Министерства обороны в отставке, неожиданно скончался десять дней назад. Он воевал за Алтайск

89

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: Фото: Олег Укладов

#Лес #Вырубка #Законодательство