Как власти планируют «заткнуть» лазейки для черных лесорубов?

Новости 21.01.2019 18:26 457

Совет Федерации издал проект постановления об усилении контроля за незаконными рубками леса. Документ уже принялись обсуждать, а потом направят в правительство РФ, пишет «Парламентская газета».

Замминистр природных ресурсов и экологии Иван Валентик рассказывает, что за последние три года незаконная рубка сократилась с 40 до 10%, а сама отрасль стала прозрачнее. Среди мер, которые позволяют «перекрыть воздух» черным лесорубам, называют подключение спутниковой системы мониторинга, введение системы электронного учета древесины на федеральном уровне – «Лес ЕГАИС».

Но лазейки все же есть. Так, учету ЕГАИС подвергается вся необработанная древесина, вывозимая с делянки, а вот строительные материалы из дерева такому учету уже не подлежат. В результате передвижные пилорамы устанавливались прямо на делянке — и вот с места рубки уже вывозятся неподотчётные вагонка или брус.

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Этот пробел хотят заполнить путем поправок в административный кодекс, которые будут обязывать производителей леса проверять законность происхождения поступающего к ним сырья. Это будет касаться и крупных лесокомбинатов, и передвижных пилорам.

Однако главная же проблема, по мнению властей, это нехватка лесных инспекторов, которые должны осуществлять контроль в местах порубки. Зарплата у них очень низкая. Совфед просит правительство сосредоточиться на этой проблеме.

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По данным минприроды Алтайского края, в регионе пресекается много случаев незаконной рубки лесных насаждений. Не так давно ведомство отчиталось, что за 2018 год уменьшилось число случаев незаконных рубок, например, в Белокурихинском лесничестве. В прошлом году было выявлено 20 фактов незаконных рубок (в том числе, три уголовных дела) объёмом 12,1 кубометров. Ущерб от данных лесонарушений составил 116,7 тысяч рублей. Для сравнения, в 2017 году - 44 факта незаконной рубки (в том числе, 14 уголовных дел) объёмом 96,4 кубометров, ущерб от незаконной деятельности лесорубов составил 999,7 тысяч рублей.