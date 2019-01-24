Объем средств клиентов Алтайского филиала РСХБ превысили 15 млрд рублей

Новости 21.01.2019 17:40 226

На 1 января 2019 года объем привлеченных средств клиентов Алтайского филиала АО «Россельхозбанк» во вкладах и на текущих счетах превысил 15 млрд рублей. За прошедший год он увеличился на 13%

Основную долю прироста от общего объема привлеченных средств обеспечили срочные вклады населения, которые составляют в общем портфеле 92 %. В 2018 году в филиале физическими лицами открыто 21,8 тысяч депозитов на общую сумму 6,4 млрд рублей. Остаток на текущих счетах по итогам 2018 года составил более 1,1 млрд рублей. При этом возросла и клиентская база вкладчиков до 76,4 тысяч человек.

В декабре 2018 года для клиентов Россельхозбанка запущен новый продукт «Накопительный счет». Продукт совмещает преимущества текущего счета и срочного вклада, позволяя свободно распоряжаться денежными средствами и получать дополнительный доход в размере 5% годовых в рублях РФ, 1% годовых ‒ в долларах США. Проценты начисляются на ежедневный остаток денежных средств, находящихся на счете, и выплачиваются ежемесячно в последний рабочий день. Минимальный остаток не установлен, приходные и расходные операции по счету осуществляются без ограничений по сроку и сумме. «Накопительный счет» может быть открыт через дистанционные каналы обслуживания.